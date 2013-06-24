Укрзалізниця та бренд корму для тварин CLUB 4 PAWS від українського виробника Kormotech забезпечили 11 найбільших вокзалів країни зручними дозаторами питної води для тварин, що подорожують поїздами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці. 112 тисяч тварин — від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів — були перевезені до безпеки поїздами Укрзалізниці.

Українці повертаються додому — а з ними і їхні улюбленці, а відтак ми вже зараз робимо залізницю максимально дружньою до тварин: спрощуємо оформлення квитків для улюбленців через застосунок, безкоштовно беремо їх на борт на дитячій залізниці, а відсьогодні ще й встановлюємо на вокзалах у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді поїлки з великими резервуарами для питної води. Конструкція поїлки передбачає наявність клапана-краника, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки в разі потреби.