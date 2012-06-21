Фармацевтична компанія Pfizer може випустити новий препарат, який захистить організм від нестандартних варіацій коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Bucha.Life посилаючись на Fox News.

Однак поки що з цим успішно справляється існуюча вакцина, заявив гендиректор компанії Альберт Бурла.

«Кожен раз, як черговий варіант (коронавірусу) з'являється в світі, наші вчені вивчають, чи може цей варіант минути захист нашої вакцини. Наразі ми не виявили жодного такого (штаму). Але ми вважаємо, що , ймовірно, одного разу такий з'явиться», – заявив Бурла в інтерв'ю Fox News. Він також зазначив, що компанія здатна створити такий препарат за три місяці.

Нагадаємо, що жителі Києва тепер зможуть зробити щеплення від COVID-19 в автобусах. Перший мобільний пункт вакцинації відкрився біля станції метро Героїв Дніпра.

Вакцинація здійснюється в переобладнаному автобусі «Богдан». Для проходження вакцинації необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Всіх бажаючих прищеплять вакцинами CoronaVac або Pfizer. Центр вакцинації працюватиме до 22 серпня з 9-00 до 13.00.

Як розповіла журналістам медсестра, все медичне обладнання в автобусі стерильне, сам транспортний засіб також періодично дезінфікують.

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»