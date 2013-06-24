Нідерландська компанія Philips скоротить 6000 робочих місць або близько 8% від загального штату, щоб зменшити витрати.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що це стане другою хвилею скорочень компанії. В межах першої хвилі, про яку оголосили торік, було звільнено 4000 співробітників. У Philips стверджують, що це призведе до скорочення витрат на суму близько 300 млн євро у найближчі квартали.

Скорочення відбувається на тлі відкликання дефектних пристроїв терапії сну, які дослідники повʼязали з респіраторними захворюваннями та раком. У червні 2021 року Philips почала відкликати ці пристрої та виділила на це близько 885 мільйонів євро. 30 січня компанія повідомила, що збільшує резерви на 85 мільйонів євро.

Випробування, проведені компанією Philips, показали, що відкликані продукти навряд чи призведуть до значної шкоди для здоров’я пацієнтів. Ця заява викликала стрімке зростання акцій компанії.

Цього року Philips очікує на низьке однозначне зростання порівняних продажів і високу однозначну скориговану маржу операційного прибутку. Компанія також повідомила про кращі, ніж очікувалося, продажі та операційний прибуток у четвертому кварталі.

Philips приєднується до дедалі більшої кількості компаній, які скорочують витрати, щоб впоратися з потрясіннями та інфляцією в ланцюзі поставок.