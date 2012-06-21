Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У мережі з'явилася інформація, згідно з якою вже в 2021 році Apple знову збільшить максимальний обсяг пам'яті в iPhone.

Так, вже у вересні «яблучна» компані представить лінійку, в якій буде модифікація з 1 ТБ постійної пам'яті, пише Tom's Guide. Про це повідомляють аналітики інвестиційної компанії Wedbush, які заявляють про «зростаючу впевненість» як в збільшенні накопичувача, так і появі датчика LiDAR в абсолютній кожної моделі

Відзначимо, що на сьогоднішній день не так багато смартфонів, які можуть «похвалитися» пам'яттю в 1 ТБ. До таких належать Samsung Galaxy S10 Plus і ASUS ROG Phone 2.

Подейкують, що iPhone 13 пропонує цілу низку інших модернізацій, включаючи більш швидкий чіп A15 Bionic, новий швидший 5G-модем та покращені обчислювальні фотографії, такі як режим портретного відео та астрофотографія для зйомки нічного неба.

Однак iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max виглядають більш захоплюючими, базуючись на чутках і витоках інформації до цих пір, оскільки, як очікується, вони матимуть частоту оновлення 120 Гц, постійно ввімкнений дисплей і значно покращену надшироку камеру з автофокусом.

Що стосується опції 1 ТБ, нам буде цікаво дізнатись, скільки Apple може стягувати за цю пільгу, але наразі ми припустимо, що це буде лише варіант iPhone 13 Pro.

Нагадаємо, що до кінця року, крім нових iPhone, від Apple також чекають нових бездротових навушників AirPods 3 і ноутбуків MacBook Pro 14 "і 16" .iPhone 13.