Міністерство соціальної політики розробило постанову уряду, яка суттєво посилює програму грошових субсидій для українців.
По-перше, на період карантину буде заборонено припинення надання житлових субсидій громадянам.
По-друге, призначатимуть субсидію на наступний період усім домогосподарствам, які її отримували під час опалювального періоду 2019-2020 років. Відбуватиметься це буде автоматично, тобто без звернення громадян, наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час засідання уряду.
Буде посилено підтримку українців, які втратять роботу і звертатимуться по допомогу до Центрів зайнятості (ЦЗ). Цим людям також запропонують отримувати субсидію із тим, що у дохід такої людини, замість заробітної плати, буде враховуватися допомога з безробіття.
Надаватиметься додаткова компенсація на оплату витрат щодо оплати окремих комунальних послуг одержувачам житлових субсидій на період карантину через збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі та підігріву води, холодною та гарячою водою, а також водовідведенням через постійне перебування вдома та збільшення споживання відповідних послуг.
На сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів підтримав цю пропозицію Мінсоцполітики з подальшим доопрацюванням окремих положень постанови протягом одного дня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»