У рік повномасштабної війни Укрзалізниця будує більше інфраструктури, ніж у будь-який рік незалежності України. «Ми не чекаємо закінчення війни, ми будуємо й відбудовуємо залізницю вже сьогодні», — повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін під час Саміту перших леді та джентльменів, який проходив за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Ми абсолютно чесні перед своїми працівниками. Ми не обіцяємо, що завтра війна закінчиться і все буде добре. Але ми пропонуємо стабільну роботу та підтримку. Зараз ми будуємо навіть більше, ніж за час незалежності. Ми чітко бачимо перспективу: яка залізниця потрібна Україні та Європі після перемоги. Ми повертаємо залізничне сполучення зі звільненими та деокупованими містами: Черніговом, Бородянкою, Ірпенем, населеними пунктами на півдні країни», — зазначив Олександр Камишін.

Робота Укрзалізници — важлива частина процесу інтеграції до Європейського Союзу. «Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, і залізниця має також євроінтегруватися. Це питання не тільки ширини колій, це питання бізнес-процесів та багато іншого», — наголосив очільник Укрзалізниці.