Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Гадяцькому районі Полтавської області піротехніки знешкодили відразу п'ятнадцять застарілих боєприпасів, знайдених місцевими жителями. Зокрема вони ліквідували 10 артснарядів калібру 76 мм та одну мінометну міну калібру 82 мм, які виявили поблизу села Вельбівка, й два артснаряди калібру 76 мм, один артснаряд калібру 45 мм, одну мінометну міну калібру 120 мм часів минулих воєн, на які люди випадково натрапили біля села Веприк.
Пощастило, хоч ніхто з людей не постраждав та не надумав здати небезпечну знахідку на металобрухт.