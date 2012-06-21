Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
З початком другої декади березня між селищами Рогань і Докучаєвське почав курсувати безкоштовний автобус.
Про це повідомляє SQ, з посиланням на інформацію прес-центру Харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва, студенти та працівники якого й складають переважну більшість пасажирів цього маршруту.
Безоплатне перевезення людей відкрито за ініціативою виконавчого комітету Роганської селищної ради. Згідно із затвердженим розкладом руху соціальний автобус здійснює 11 рейсів на добу між вулицею Дослідна, учбовим містечком та селищем Докучаєвське.