Чехія і Дніпропетровщина планують розвивати партнерство у стратегічно важливих сферах. Країна націлена допомагати області, зокрема, у галузях охорони здоров’я, енергетики, безпеки й оборони, діджитал. А ще з розмінуванням територій. Про це йшлося на зустрічі керівництва Дніпропетровщини з делегацією Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

«Домовилися обмінятися з нашими партнерами проєктами. Готові надати свої пропозиції і розповісти про нагальні потреби. Спасибі за підтримку й розуміння, що в боротьбі проти ворога ми не самі», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

Зокрема, він подякував за вже надані промислові генератори. Нині вони живлять водоканали області.

«Дніпропетровщина сьогодні не лише військовий, а й гуманітарний хаб. Область прийняла майже 400 тис переселенців. Крім того, регіон потужний і в економічному плані. Але через війну маємо багато викликів. Є навантаження на медичну систему, критичну інфраструктуру. Майже щодня в нас ворожі обстріли громад Нікопольщини. Важливо, що Чехія поряд у цей важкий час. Спасибі за сміливість», – наголосив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Очільник облради додав, що як прифронтовий регіон, Дніпропетровщина потребує гуманітарної допомоги для переселенців, ще більше потужних генераторів для безперебійної роботи критичної інфраструктури регіону. А ще техніки для розмінування територій.

«Чехія вирішала взяти під патронат Дніпропетровщину. Економіка нашої країни дуже індустріальна. Така ж, як і у вашій області. Сьогодні ми приїхали великою делегацією. Аби говорити про конкретні речі. Про поглиблення партнерства, подальші інвестиції», – сказав генеральний директор з питань Європи Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Ярослав Курфюрст.

Разом з делегатами Міністерства закордонних справ Чехії приїхали й представники місцевих підприємства. Одне з них займається 3-D друком бетонних конструкцій.

«Це можуть бути захисні споруди, бункери й укриття. Використані як для оборонних цілей, так і захисту цивільних. Можемо привезти наші принтери сюди. Продукція сертифікована. Ми зацікавлені вам допомогти», – розповів представник компанії Ондржей Богач.

Гості з Чехії запевнили, що налаштовані на довгострокову співпрацю.