Оригінальні запчастини — це гарантія їхньої якості та тривалості експлуатації. Звичайно, репліки дешевші, але це кіт у мішку. Не виключено, що підроблені компоненти вийдуть із ладу через кілька днів або тижнів. Це спричинить додаткові витрати на придбання нових деталей. Щоб не платити двічі та убезпечити себе від виникнення аварійних ситуацій через злам механізму, зверніть увагу на сертифіковані товари. У нашому інтернет-магазині ви знайдете запчастини, що прослужать максимально довго.

Автозапчастини УКРПАРТС та їх переваги:

1. Повна відповідність заявленим розмірам.

2. Використання перевірених матеріалів під час виготовлення.

3. Надійне стикування з іншими деталями, відсутність непередбачених люзів.

У нас можна вибрати запасні частини для різних вузлів та механізмів. Вони пройшли перевірку на відповідність стандартам, що важливо для надійності та безпеки поїздок. Для зручності запропоновані окремі категорії, що полегшує пошук. Наприклад, ви можете перейти до деталей двигуна або для кузова. Також запропоновані варіанти для ефективного гальмування або керування під час руху авто.

Особливості замовлення, оплати та доставки товару

Щоб уникнути помилок під час вибору запасних частин, використовуйте фільтри. Вкажіть марку та модель машини, рік випуску, тип та об'єм двигуна. Після надання вказаної інформації на сторінці показані товари, що підходять для вашого автомобіля. Також допомогу нададуть менеджери. Щоб зв'язатися з ними, скористайтеся електронною поштою або телефоном. Контакти вказано на офіційному сайті компанії UkrParts. Консультанти оперативно нададуть відповіді на запитання, щоб ви могли придбати необхідні автозапчастини.

Для замовлення товару необхідно додати його до кошика, заповнити анкету. Введіть точні дані, щоб уникнути помилок під час доставки. Замовивши товар на сайті, ви отримаєте його за короткий термін.

Оплата можлива декількома способами: готівкою (у межах Києва у разі доставки кур’єром), банківськими картками, накладеним платежем. Ми здійснюємо відправки товару в будь-який куточок України. У такому разі послугу надають транспортні компанії. Оплата за доставку проводиться окремо.

Віктор БАБИНЧУК

для "Урядового кур'єра"