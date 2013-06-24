Із урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює. Про це повідомляє Урядовий портал.

Діти також можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього тимчасового перебування. Для цього один із батьків, опікунів або інших законних представників має подати до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву (особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника).

До заяви додається:

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);

оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.

Водночас наголошуємо батькам, законним представникам дитини-переселенця, що в умовах воєнного стану за можливості подається один із нижче перерахованих документів:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без свідоцтва чи іншого документа, що підтверджує особу дитини.

Нагадаємо, Державна служба якості освіти закликає засновників і керівників шкіл звернути підвищену увагу на створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану.