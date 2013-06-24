У Павлоградському районі готуються до опалювального сезону. Аграрії в полях сіють озимі. Школярі здобувають знання онлайн. Про це розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Наближаємо перемогу – така у двох словах ситуація у районі. Задля цього працюють усі: комунальники, сільгоспвиробники, освітяни, підприємці, волонтери», – зазначив голова Павлоградської районної військової адміністрації Сергій Рублевський.

Він додав, що Павлоградщина нині активний тиловий край. Район прийняв 18 тис переселенців. З них майже 4 тис дітей. Насамперед, з Донеччини та Луганщини.

«Люди, які приїхали з гарячих точок потребують уваги, допомоги, інтеграції у громади. Їх підтримують місцеві мешканці, міжнародні організації. В селах, здається, майже не залишилося покинутих будинків. Помешкання облаштовували для переселенців. Аби вони мали гідні умови життя», – сказав голова Павлоградської РВА.

Сергій Рублевський наголосив, що підготовка до опалювального сезону в усіх громадах району йде за графіком. Окрім традиційної перевірки та ремонту мереж, продумують альтернативні варіанти опалення.

В полях щодня працюють аграрії. Вже зібрали ранні зернові. Нині молотять соняшник.

«Осінь разом із дощами прийшла трохи раніше, ніж зазвичай. Темпи посіву озимих ми лише набираємо. Думаю, нам усе вдасться. Закладемо гарну основу під майбутній врожай», – розповів очільник Павлоградського району.

Місцеві школярі навчаються дистанційно. Разом з ними й учні-переселенці. Такі заходи задля безпеки дітей.

У районі працюють підприємства, медзаклади, аптеки та магазини.