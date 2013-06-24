Міністр енергетики Герман Галущенко докладно окреслив пріоритетні потреби енергосектору для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024—2025 років та розбудови розподіленої генерації на брифінгу про подолання енергетичних викликів. Захід відбувся за участі представників Офісу Президента, членів уряду, представників обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів — дипломатичних місій США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Чехії, Японії, Канади, Італії, Данії, Норвегії, Швеції, Литви, Представництва ЄС та міжнародних організацій, а також 16 послів України.

«Дякуємо міжнародним партнерам за підтримку, яку вони надають українському енергосектору в цей складний період. Наша спільна робота має важливе значення для відновлення енергооб’єктів, посилення стійкості нашої енергосистеми та подальшого нарощування потужностей розподіленої генерації в регіонах», — зазначив Герман Галущенко.

Міністр поінформував учасників зустрічі про створення при Міненерго Групи з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими. У її межах працюють п’ять підгруп за такими напрямами: 1) ремонт і відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури; 2) розвиток розподіленої генерації; 3) забезпечення засобами резервного живлення, зокрема генераторами; 4) захист енергетичних об’єктів; 5) забезпечення стійкого теплопостачання. Керуючись напрацюваннями цих підгруп, сформували пріоритетні напрями в підготовці до наступного опалювального сезону.

Герман Галущенко ознайомив учасників заходу із проєктами для нарощування потужностей розподіленої генерації в регіонах, а також пріоритетними потребами енергосектору, повідомляє Міненерго.