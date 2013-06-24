Поточну ситуацію та першочергові кроки, спрямовані на забезпечення готовності до сталого проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр. обговорили в уряді під час селекторної наради 3 серпня з керівниками областей під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Глава уряду підкреслив, що підготовка до опалювального сезону розпочалася ще навесні. Уже другий місяць працює штаб із підготовки до осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану.

«Стратегічно в підготовку входять чотири ключові аспекти. Перший — запаси газу. Другий — достатня кількість запасів вугілля. Міненерго працює, щоб забезпечити удвічі більше запасів вугілля, ніж було традиційно. Третій — готовність енергогенеруючих підприємств інфраструктури. І четвертий — підготовка до реагування на екстрені ситуації», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, в Україні та Європі всі розуміють, що росія продовжуватиме енергетичну війну, використовуватиме газ як гібридну зброю, а тому готуються до будь-яких сценаріїв проходження опалювального сезону.

«Ми готові дуже оперативно реагувати на обґрунтовані потреби регіонів у додаткових ресурсах, зокрема що стосується відновлення зруйнованих елементів інфраструктури. На це передбачено майже 3 мільярди гривень, і готові за потреби надавати додаткові кошти», — підкреслив очільник уряду.

Прем’єр-міністр додав, що при Мінрегіоні вже працює 24/7 структурний підрозділ, покликаний посилити ефективність і спроможність штабу з підготовки до опалювального сезону. Крім того, Верховна Рада підтримала урядові законопроєкти, які надають змогу покрити різницю в тарифах на місцях і забезпечити економіку проходження опалювального сезону.

Учасники наради заслухали інформацію міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова й міністра енергетики Германа Галущенка про поточну ситуацію й готовність до опалювального сезону.

За інформацією Міненерго, на сьогодні на складах ТЕС і ТЕЦ уже забезпечено 1,83 мільйона тонн вугілля із запланованих 2,5 мільйона тонн. У сховищах понад 12 мільярдів кубів газу. Як повідомили в Мінрегіоні, плановий показник готовності об’єктів до опалювального сезону на 1 серпня становить 60%. Загалом країна рухається в межах плану (56—58%), деяким областям дано завдання прискоритися.

В уряді запевнили, що і надалі підтримуватимуть та сприятимуть оформленню документів тим регіонам, які використовують альтернативні види палива. Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерству розвитку громад та територій опрацювати питання спрощення дозвільних процедур для надання оцінки впливу на довкілля під час проєктування і будівництва об’єктів теплопостачання на альтернативних видах палива, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

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