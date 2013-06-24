6 грудня 2022 року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері вищої освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Підписання Угоди сприятиме посиленню та розширенню двостороннього партнерства у сфері вищої освіти на засадах рівності та взаємовигоди.

Угода створить також правові підстави для надання стипендій з метою заохочення та сприяння академічній мобільності, обміну студентами, аспірантами, викладачами між закладами освіти України та Республіки Молдова.

Передбачені Угодою стипендії для студентів, можливості стажування для науково-педагогічних працівників сприятимуть не лише обміну знаннями та досвідом, але й культурному та мовному обміну, що зміцнить взаємовідносини між українським та молдовським народами.

Також положеннями Угоди передбачено, що сторони заохочуватимуть співробітництво в сфері вищої освіти шляхом розроблення спільних проектів у межах програм Європейського Союзу, Ради Європи, Організації Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій і програм.

На основі цієї Угоди в подальшому можуть бути підписані інші міжнародні двосторонні договори, зокрема протокол про співробітництво в сфері освіти. Попередній такий українсько-молдовський протокол був чинний до 2020 року.

Нагадаємо, Україна приєднується до Глобального партнерствав галузі освіти.