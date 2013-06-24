Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України підписав Наказ про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це надасть можливість оперативно здійснити доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань за рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України шляхом призову громадян України, зарахованих до військового оперативного резерву, на військову службу без необхідності оголошувати чергову мобілізацію в державі.

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Йдеться як офіцерський, так і сержантський та рядовий склад. Призов розпочнеться відсьогодні із максимальним терміном служби 1 рік.

Резервісти оперативного резерву проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві. Йдеться, насамперед, про осіб, які мають бойовий досвід та колишніх військовослужбовців.

Кожен резервіст отримає всі передбачені предмети речового забезпечення та екіпірування. Резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку. Після отримання виклику, резервіст уже в той же день зможе прибути в частину і негайно приступити до виконання завдань.

Водночас будуть готуватися і надаватися відповідні документи, які підтверджуватимуть для роботодавця та інших органів призов резервіста на військову службу.

За призваними резервістами, згідно із Законом України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата. Резервісти обов’язково отримують грошову виплату, розмір якої залежить від військового звання (відповідного коефіцієнту) та прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, одноразове грошове заохочення. Крім того, за кожний день перебування на зборах, враховуючи час перебування в дорозі від територіального центру комплектування та соціальної підтримки до місця проведення зборів і назад, їм виплачуються добові.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

ДОВІДКА

- Резервісти оперативного резерву — це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

- Відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має Президент України — Верховний Головнокомандувач ЗСУ.