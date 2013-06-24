Вчора, Україну відвідала делегація Організації економічного співробітництва та розвитку на чолі з Генеральним секретарем Матіасом Корманном. Про це повідомляє Урядовий портал.

У межах візиту Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет та керівник директорату з освіти та навичок ОЕСР Андреас Шляйхер підписали Угоду про участь України у PISA-2025.

З огляду на бюджетні обмеження, які спричинені військовою агресією рф, МОН ініціювало скасування внесків України для участі у дослідженні PISA-2025. ОЕСР підтримала цю пропозицію та погодилася покрити внески участі України у циклі дослідження PISA-2025.

«Попри воєнний стан Україні вдалося провести основний етап оцінювання PISA-2022 у жовтні минулого року. У ньому взяли участь 3,5 тис. здобувачів із 177 закладів освіти. До кінця цього року наша держава отримає об’єктивні дані про результати оцінювання та зможе використовувати їх для повоєнного відновлення освіти», - зазначивСергій Шкарлет.

Міністр подякував партнерам з ОЕСР за постійну та системну підтримку України у сферах освіти і науки.

«Ми відбудуємо свою країну й докладемо зусиль, аби наша освіта була конкурентоспроможною, як найкращі освітні системи світу», - наголосив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет відвідавДержавний податковий університет, який є освітньо-науковою візитівкою міста Ірпінь.