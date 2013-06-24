Підприємці області можуть взяти позику на обладнання, необхідне для роботи під час вимкнень світла. Зокрема, генератори, акумулятори, зарядні станції. Пільгові умови – за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

«Наші підприємці – справжні бійці економічного фронту. Працюють попри війну, складну ситуацію в енергетиці. Державні програми підлаштовуються, аби їх підтримати. Зокрема, «Доступні кредити 5-7-9%». З’явилася нова опція – позики на придбання альтернативних джерел живлення», – сказала начальниця відділу департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Алла Кефель.

Кредит можна взяти на строк від 6 місяців до 5 років. Ставка на час воєнного стану та 30 днів після його скасування – від 0% річних. Далі – 5% річних. Такі позики надають банки-партнерипрограми кредитування «5-7-9%».

«Мінімальна сума, на яку надається кредит – 100 тис грн. Максимальна – 60 млн грн. Тож звертатися можуть як власники невеликих кафе, квіткарень, аптек або магазинів, так і великих цехів з виробничими лініями», – сказав начальник відділу мікрокредитування Дніпропетровського обласного управління Ощадбанку Олександр Клішин.

Більш детальну інформацію підприємці області можуть отримати у відділеннях банків-партнерів програми. Отримати попереднє рішення по кредиту – протягом 1-2 днів.