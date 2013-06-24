Зі слів подяки за роботу в Україні, створені робочі місця та сплачені податки, а також за активність у наданні пропозицій щодо подальшого поліпшення бізнес-клімату в нашій державі розпочав зустріч із радою директорів та керівниками компаній — членів Американської торговельної палати в Україні Президент Володимир Зеленський.

Спілкуючись із керівництвом великих міжнародних компаній, які залишаються одними з найбільших інвесторів в економіку нашої країни, й вітчизняних компаній, що змогли побудувати бізнес міжнародного рівня, глава держави говорив, що в Україні відбуваються позитивні зміни, зокрема в галузі правосуддя.

За його словами, в нашій країні розблоковано фундаментальну судову реформу після схвалення законів про перезавантаження Вищої ради правосуддя і відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, влада ініціювала реформу органів прокуратури за найвищими міжнародними стандартами. Президент зазначив, що започатковано надважливий процес деолігархізації, мета якого полягає в забезпеченні трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

«З метою стимулювання розвитку цифрової держави буде запроваджено правовий режим «Дія Сіті», створюються сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Володимира Зеленського.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер наголосив, що для компаній — членів асоціації ключовою залишається довіра, і ця зустріч із главою держави — знак такої довіри, яка будується на найвищому рівні. Він нагадав, що компанії — члени Американської торговельної палати інвестували в Україну понад 50 мільярдів доларів США і роблять це надалі, створили понад 400 тисяч робочих місць.

Для роботи цих компаній важливими завжди будуть безпека, верховенство права, судова реформа, макроекономічна стабільність, справедлива й передбачувана податкова політика, боротьба з тіньовою економікою, діджиталізація, захист інвестицій та права власності, рівні правила гри без преференцій та прозора приватизація.

Голова ради директорів Американської торговельної палати, засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна зазначила, що головною візією бізнес-асоціації залишається допомогти зробити Україну привабливою для інвестицій, інновацій та створення робочих місць.

Генеральний директор McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова акцентувала, що для компанії наша країна — один із найпривабливіших потенційних ринків для розвитку в Європі. Корпорація McDonald’s вірить у зміни, інвестиційну привабливість України й готова інвестувати.

Генеральний директор катарського портового оператора Qterminals Невіл Роберт Стенсфілд Біссе нагадав, що в межах договору про концесію українського порту Ольвія компанія зобов’язалася вкласти в об’єкт значні кошти.

«Ми чекаємо на розширення нашого бізнесу в Україні. Відчуваємо величезний потенціал і раді працювати тут. Для нас важлива передбачуваність, певна видимість того, як ми працюємо», — резюмував інвестор.