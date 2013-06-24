За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 682 пільгових кредити на загальну суму 2,6 млрд грн, з яких 497 кредитів – від банків державного сектору економіки на 1,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5 798 кредитів 22,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 4228 кредитів на 11,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 49 940 доступних кредитів на 200,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 37 262 кредити на 101,8 млрд грн), з яких станом на 1 квітня поточного року:

- 16,07 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 56,52 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 36,97 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 11,56 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,44 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 8,49 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 84 762 кредитні договори на 289,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 57 738 договорів на 128,5 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».

Також наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск Програми «Доступний факторинг» – нового фінансового інструменту в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.