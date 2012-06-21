Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Днями в Оршанці під Черкасами на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби України відбулися навчання для підрозділів територіальної оборони Черкащини. Більше сотні добровольців з п’яти районів області удосконалювали навички володіння зброєю.
Під час курсу підготовки на військовому стрільбищі Головного центру резервісти виконували вправи зі стрілецької зброї, зокрема з автомата Калашникова та пістолета Макарова. Стрільба здійснювалася по нерухомих мішенях.
Основне завдання територіальної оборони — охорона та захист державного кордону України, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ, охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій та боротьба з диверсійно-розвідувальними силами.