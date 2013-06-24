МОН повідомляє, що на порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1335 підручників і посібників. Зокрема електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1 до 11 класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо. Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники.

До вирішення актуальних питань галузі освіти, зокрема забезпечення підручниками, активно долучається відповідальний бізнес. Видавництво «Ранок» за сприяння МОН і міжнародних партнерів прагне підтримати учнів, які мають право здобувати якісну системну освіту. Учням і педагогам воно надає відкритий доступ до електронних підручників для 1—5 класів з усіх предметів.

Незалежно від місця перебування здобувачів освіти та вчителів вони можуть вільно використовувати унікальний контент. Учні та вчителі отримають матеріали для напрацювання необхідних навичок, а також доступ до численної мультимедійної бази контенту. Навчальний матеріал для учнів побудовано на базі та з використанням підручників, кожен з яких має гриф «Рекомендовано МОН України» та є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників.

Освітня компанія EdPro відкрила безплатний доступ до електронних підручників до кінця року. На цей термін буде надано безкоштовний доступ до інших посібників компанії та підручників, розміщених на сервері. А на сайті Всеукраїнської школи онлайн розміщено відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для дистанційного і змішаного навчання учнів 5—11 класів та методичної підтримки вчителів, повідомляє пресслужба МОН.