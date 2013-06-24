Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який врегульовує механізм позбавлення державних нагород шляхом застосування відповідної санкції, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

На сьогодні в Україні ще існує правова колізія між нормами Закону «Про санкції» та Закону «Про державні нагороди». Перший з них передбачає, що позбавлення держнагород чи інших форм відзначення — один з обмежувальних заходів (санкцій), що застосовують за рішенням РНБО України, яке вводиться в дію відповідним указом Президента. Другим законом визначено, що позбавити особу держнагород можна лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

Нині ж схвалений в уряді законопроект пропонує зміни до статті 16 Закону «Про державні нагороди», якими передбачено позбавлення нагород у разі: застосування до особи відповідної санкції, передбаченої Законом «Про санкції»; скоєння особливо тяжкого злочину.

Законопроєкт розробив Мін’юст за дорученням Прем’єр-міністра у відповідь на петицію про позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання «Герой України».