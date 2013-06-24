300 дронів DJI Mavic 3T Thermal відправили в найгарячіші ділянки фронту: 160 коптерів — на схід, 85 — на запорізький напрямок та ще 55 — на херсонський. Безпілотники придбали завдяки спільному збору на Армію дронів у межах ініціативи UNITED24. Усього за три дні їм вдалося зібрати майже 61 млн гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дрони вже показали свою ефективність на полі бою. Вони дозволяють проводити розвідку, наводити артилерію та найголовніше — зберігати життя наших військових. Проект Армія дронів переріс у велику державну підтримку розвитку БПЛА в Україні. Разом з Міноборони, Генштабом та урядовою командою ми підходимо до цього питання системно. Спрощуємо процеси, прибираємо бюрократію та допомагаємо забезпечувати ЗСУ безпілотниками. Усе для того, щоб на фронті стало в сотні разів більше дронів, адже сміливість українців та технології стануть ключовими для майбутньої перемоги», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кожен DJI Mavic 3T Thermal оснащений тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть уночі. Також завдяки цим дронам військові можуть коригувати артилерію і знищувати російську техніку. Таким чином, безпілотники дають змогу військовим знати все про ворога.

За 9 місяців діяльності Армії дронів придбали 3201 дрон. Загалом укладено контрактів на понад 4 млрд грн. Також до просування проекту Армія дронів долучився амбасадор UNITED24 актор Марк Гемілл. Він проводить збір на 10 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun.

Долучитися до збору і задонатити на безпілотники можна через UNITED24 за посиланням.

Армія дронів — це комплексний проект Генерального штабу ЗСУ, Держспецзв'язку, Мінцифри, Міністерства оборони України та UNITED24.