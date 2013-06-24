Президент США Джо Байден розраховує, що після проміжних виборів з будь-якими підсумками допомога Україні триватиме без жодних зволікань. Про це він заявив на пресконференції у Вашингтоні після оголошення підсумків проміжних виборів до Конгресу США. Вони свідчать, що, ймовірно, Республіканська партія отримає контроль над Палатою представників, а Сенат залишиться розділеним між партіями порівну.

Джо Байден вважає, що ймовірна зміна балансу сил впливу на користь республіканців не позначиться на державній підтримці США Україні. «У зовнішній політиці, сподіваюся, продовжимо двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні. Це моє очікування», — сказав Джо Байден. За його словами, його здивувало б, якби лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, сказав, що «вони не збираються фінансувати оборонні потреби України».

Джо Байден наголосив, що США не погоджуються на всі прохання Києва про допомогу. «Мене часто запитували, чи не могли б ми надати американські літаки, щоб гарантувати захист неба над Україною. Я казав: «Ні, ми не збираємося цього робити. Ми не збираємося втягуватись у третю світову війну і вступати у прямий конфлікт. Але чи надамо ми українцям усі розумні засоби, щоб захистити себе? Так. Ми хочемо переконатися, що вони здатні захистити себе й відповісти на найпотворнішу агресію із часів Другої світової війни. І на карту поставлено дуже багато», — пояснив американський президент.

Він навів приклад систем передачі Україні систем HIMARS.

«Якщо говорити простими словами, то є два типи ракет, які можна скинути: одна, що пролітає понад 600 миль, і друга, яка пролітає приблизно 160 миль. Ми не давали їм жодних, які летять на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію», — сказав Джо Байден.

На прохання журналістів глава Білого дому прокоментував заяву російського міноборони про відступ з Херсона. Джо Байден вважає, що ця заява москви була очікуваною і свідчить про проблеми в російській армії.

«Як на мене, цікаво, що вони так довго тягнули з цим рішенням, а ми вже давно знали, що вони його ухвалять, — до закінчення виборів у США. І це рішення — свідчення того, що в російської армії великі проблеми», — зазначив американський президент.

Відповідаючи на запитання про можливість початку переговорів між Києвом і москвою, Джо Байден наголосив, що жодне питання щодо України не вирішуватиметься без її участі. «Це залежить від самих українців. Нічого про Україну без України. Не знаю, що вони збираються робити. Але знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити», — сказав він.

За словами Джо Байдена, після того, як російські війська залишать Херсон, обидві сторони вирішуватимуть, що робити в зимовий період і чи йти на компроміси. Він сказав, що має намір обговорити питання російської війни з лідерами G20 в Індонезії.

«Збираюся їхати на G20. Мені сказали, що президент путін навряд чи буде там, але інші світові лідери будуть. І в нас буде нагода побачити, якими можуть бути подальші кроки», — сказав президент США.