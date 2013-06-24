Делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України на чолі з Міністром Миколою Сольським повернулася з Африки. Про перші підсумки візиту розповів Микола Сольський під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 16 січня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Він підкреслив, що візит до країн Африки – важливий крок не лише в торгово-економічному, аграрному аспекті, а й у геополітичному. Адже Африка для українського аграрного експорту є третім за розміром ринком, який має перспективу розвитку, зважаючи на тенденцію до збільшення кількості населення, а отже - зростання потреби у продовольстві.

За словами Міністра, зустрічі відбувалися в Республіці Гана, Республіці Сенегал та Федеративній Республіці Нігерія. Ці країни є традиційними експортерами продовольства, особливо пшениці.

“Це великий ринок, який розвивається. Наш візит – один з кроків до великої системної роботи для розвитку торговельних відносин між країнами», - зазначив Микола Сольський.

Під час візиту делегація Мінагрополітики провела ряд зустрічей з представниками влади та бізнесу в Сенегалі, Нігерії та Гані. Було укладено Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами України та Сенегалу у сфері сільського господарства, укладено ряд домовленостей щодо подальшої співпраці.

Також обговорили проекти зі створення зернових хабів для зберігання зерна в африканських країнах. Реалізація спільних логістичних проектів дозволить прогнозовано вести бізнес, стабілізувати ціни та мати впевненість у якості зерна і необхідних обсягах поставок.

Микола Сольський зазначив, що відвідані країни зацікавлені у розвитку співробітництва з Україною.

«Такі поїздки призводять до розвитку відносин і поступово їх покращуватимуть», – підкреслив Міністр.

Заступник Міністра Маркіян Дмитрасевич ще продовжує візит, проводить ряд зустрічей в Нігерії.