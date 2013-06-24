Розлука із сім’єю, вимушений переїзд, невизначеність сьогоднішнього й завтрашнього днів, до того ж постійні повітряні тривоги та обстріли — це нова реальність українців. Не дивно, що нові обставини життя зумовлюють підвищення рівня стресу. Тож зростає і частота звернень до лікарів через спричинені переживаннями захворювання.

Уміння впоратися із власними емоціями та страхами — одна з найважливіших навичок у наш час. Помічниками в цьому можуть бути не тільки лікарі, а й корисні інформаційні матеріали від експертів галузі ментального здоров’я. У бібліотеці знань від ЮНІСЕФ «Спільнотеці» є десятки інформативних брошур, листівок та інших матеріалів, які допоможуть зрозуміти свій стан та стабілізувати його в різних життєвих обставинах.

«Якщо хочеться додому. Поради щодо стабілізації психологічного стану батьків та дітей, які залишили свої домівки»

Під час війни багато родин змушені покидати домівки та вирушати у невідомість у пошуках безпечного місця. Прибувши на місце тимчасового перебування, батьки й діти мусять адаптуватися до нових умов. Брошура розповідає, які є етапи адаптації до нового життя / дому, і містить поради, як підтримати себе та дітей різного віку в нових для них обставинах.

«Рекомендації для батьків щодо підтримки дітей, які втратили здоров’я та зазнали ушкоджень внаслідок війни»

Коли батьки дізнаються про стан здоров’я дитини, спричинений ушкодженнями, то почуваються пригніченими, розгубленими, наляканими. Вони так само, як і дитина, потребують підтримки, особливо в перші дні після трагедії. Рекомендації, вміщені у брошурі, допоможуть батькам оговтатися самим та підтримати дитину, яка втратила здоров’я внаслідок ушкоджень і травмувань; підготуватися до нелегкої розмови з дитиною про те, що сталося; допомогти їй адаптуватися в нових умовах і впоратися з можливими труднощами.

«Що треба знати про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)»

Війна в Україні зруйнувала відчуття безпеки і призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть перекреслити здорове майбутнє дорослих і дітей. Пережитий травматичний досвід може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Брошура пояснює, що це, у кого коли і як він може проявитися. Матеріали містять поради, як послабити ризики виникнення ПТСР та пришвидшити зцілення від недуги батьків та дітей.

Як ознайомитися із цією інформацією? Потрібно зайти на сайт «Спільнотеки», встановити фільтр відповідної теми і безплатно завантажити обрані матеріали. Їх можна використовувати в електронному форматі або за потреби роздрукувати. Брошури, листівки, комікси, розмальовки, робочі зошити, ігри, мульт­фільми та книжки — користувачі можуть обрати матеріал у будь-якому форматі.

Відділ регіональних проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»