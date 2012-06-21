Офіційний портал Програми ЄС з підтримки малого і середнього бізнесу в Україні cosme.me.gov.ua створило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Портал містить інформацію для малого і середнього бізнесу щодо можливостей виходу на нові ринки та обміну досвідом з ЄС для вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів.
Бюджет програми COSME до 2020 року становить 2,3 мільярда євро. Українські підприємці можуть брати участь у проектах програми на загальну суму 900 мільйонів євро.
COSME надає можливості вийти на ринок ЄС та ринки партнерів програми (через Європейську мережу підприємств Europe Entreprise Network); отримати легкий доступ до інформації щодо ведення підприємницької діяльності (через онлайн-портали Your Europe business portal, Trade helpdesk, European cluster collaboration platform); пройти бізнес стажування за кордоном на реальному підприємстві (обмін досвідом за допомогою програми Еразмус для молодих підприємців); взяти участь у спеціальних конкурсах для органів державної влади, які формують та реалізують політику, з метою забезпечення кращого бізнес-клімату в країні.
Europe Entreprise Network — хороший інструмент для пошуку клієнтів за кордоном, інвесторів, партнерів та інноваційних технологій для розширення власного виробництва.
Детально із програмою та умовами участі можна ознайомитися за посиланням на портал cosme.me.gov.ua та в брошурі http://bit.ly/2jI13Z7, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»