Міністерство у справах ветеранів проведе комплексний огляд соціальних гарантій для захисників і захисниць, щоб узгодити їх із потребами сучасних ветеранів. Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

«Закон, відповідно до якого надають соціальні гарантії ветеранам, було розроблено й ухвалено в 1990-ті роки. Тож він не зовсім відповідає реаліям сьогодення та потребам сучасних ветеранів, — наголосив він. — У березні цього року було ухвалено законопроєкт про проведення комплексного огляду соціальних гарантій для ветеранів. Нині Мінветеранів у повному обсязі опрацьовує нормативно-правові акти і постанови уряду, щоб запровадити комплексний огляд. Після цього ми спільними зусиллями Міністерства у справах ветеранів та всіх силових відомств зможемо оцінити ті соціальні гарантії, які є дієвими, а також розпочати роботу над створенням новітніх підтримок захисників».

Перший заступник міністра зазначив, що нині ветерани користуються певними соціальними гарантіями, зокрема пільгами на житлово-комунальні послуги, можливістю отримати послуги із психологічної та медичної реабілітації, санаторно-курортного лікування. Однак система підтримки потребує осучаснення.

«Міністерство розробляє дуже важливу програму — перехід з військової кар’єри на цивільне життя. У неї входитиме перенавчання за державними програмами, робота із психологами та реабілітологами. За допомогою комплексу заходів під час повної реабілітації ветерана ми хочемо надати йому змогу здобути освіту, новий фах і в подальшому працевлаштуватися», — розповів Олександр Порхун.

Він нагадав, що Мінветеранів, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони розпочали роботу над розробленням системи соціальних гарантій та підтримки захисників і захисниць.