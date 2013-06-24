Розвиток військово-патріотичного виховання молоді розглянуто на нараді під головуванням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Адже 1 січня набув чинності Закон «Про основи національного спротиву», який передбачає створення у закладах освіти відповідних курсів. «Тому потрібно об’єднати і скоординувати зусилля, щоб механізм військово-патріотичного виховання працював», — зазначив очільник МВС.

«Один із пріоритетів Мінветеранів — формування громадянської ідентичності як основи, на якій будується національна безпека і стійкість. Триває робота над проєктом закону про українську та національну громадянську ідентичність. Тому Мінветеранів долучається до роботи над розвитком військово-патріотичного виховання й напрацювання нових підходів до його реалізації», — підкреслив перший заступник міністра Олександр Порхун.

І хоч у закладах освіти вже існують ініціативи військово-патріотичного виховання, які реалізують спільно з МВС, Міноборони та Мінветеранів, на думку профільного міністра Сергія Шкарлета, всі вони потребують систематизації.