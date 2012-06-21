У ніч на 13 серпня буде найкрасивіший зорепад року – метеорний потік Персеїди. Цього року очікується до 110 метеорів на годину при ясному небі.
Щороку в серпні можна побачити без будь-яких оптичних приладів це красиве астрономічне явище, відоме як «серпневий зорепад». Сотні «падаючих зірок» з'являться з боку сузір'я Персея: вони утворюються в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених колись кометою Свіфта-Таттла (період повного обороту комети становить 135 років, останній раз вона була близько до Землі в грудні 1992 року ). Найдрібніші частинки, часто розміром з горощину, проникають в атмосферу зі швидкістю 216 000 км на годину і на висоті від 80 до 100 кілометрів згоряють, утворюючи «зоряний дощ». Його інтенсивність поступово зростає, досягає піку і поступово згасає.
Відкривачем щорічного метеорного дощу Персеїд називають бельгійця Адольфа Кетеле: він повідомив про це видовище в серпні 1835 року.
До речі, в Європі Персеїди називають «Сльозами Лаврентія» – по імені святого Лаврентія, який помер мученицькою смертю 10 серпня 258 року. За легендою, у цей день ллються гарячі сльози святого.
Для спостереження за Персеїди досить шезлонга або спального килимка і хороший огляд. І найкраще насолоджуватися красивим астрономічним явищем далеко від міст, залитих штучним світлом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»