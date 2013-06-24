За останні два тижні відбувається зниження рівня захворюваності на COVID-19 і кількості госпіталізацій. Нині лише 40% відповідних ліжок зайнято пацієнтами. А ще менше ліжок займають ті, хто потребує кисневої терапії, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Упродовж трьох останніх днів кількість виписаних з лікарень переважає кількість госпіталізованих — і дорослих, і дітей. Через 2—3 тижні, сподівається урядовець, буде пройдено пік захворюваності, і «ми йтимемо вниз, якщо не буде якихось додаткових непередбачуваних особливостей самого штаму коронавірусу».

Міністр наголошує на необхідності вакцинувати 70% громадян, щоб з оптимізмом дивитися вперед і не застосовувати карантинні обмеження. «Якщо продовжуватимемо вакцинуватися так, як ми вакцинувалися в листопаді 2021 року, то ця хвиля може стати останньою, — цитує УНІАН слова Віктора Ляшка. — Це обережний оптимізм до того, що справді після «Омікрону» коронавірус може перейти в ендемічне захворювання і стане сезонним ГРВІ».