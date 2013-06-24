За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» видано 238 пільгових кредитів на загальну суму 1,14 мільярда гривень, зокрема банки державного сектору економіки уклали 180 кредитних договорів на суму 0,68 мільярда гривень.

Усього з моменту започаткування програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 45 645 кредитів на загальну суму 130,45 мільярда гривень, з яких 29 189 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 50,27 мільярда.

За період воєнного стану в Україні в межах програми уклали 10 823 кредитні договори на загальну суму 40,82 мільярда гривень, зокрема банки державного сектору — 8713 на суму 23,62 мільярда гривень, з яких: 0,65 мільярда — на інвестиційні цілі; 3,88 мільярда — як антикризові кредити; 3,18 мільярда — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 19,41 мільярда — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 13,68 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.