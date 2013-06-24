У застосунку Дія можна подати заявку на участь у програмі єОселя. Це державна пільгова іпотека від держави зі ставкою 3%. На першому етапі послуга доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Через війну багато українців втратили житло або ж їхні домівки постраждали від російських атак. Завдання держави — зробити так, щоб українці мали змогу придбати нове житло за вигідними умовами і якомога швидше повернутися в рідні домівки.

За програмою єОселя ви можете отримати кредит на житло:

пільгова відсоткова ставка;

максимальний термін кредитування — до 20 років;

мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.

Українці, які відповідають вимогам програми, можуть подати заявку на участь в програмі в Дії і отримати кредит на купівлю житла. Скористатися послугою можна в кілька кліків, майже всі дані для заявки підтягнуться з реєстрів.

«Команда Мінцифри будує цифрову державу, де кожну послугу можна отримати онлайн, без черг і походів до держорганів. Мине просто оцифровуємо сервіси, а фундаментально трансформуємо їх. Послуга єОселя в Дії повністю змінює уявлення про отримання іпотеки. Раніше для цього потрібно було ходити в банки, комунікувати з працівниками, збирати документи. Ми спростили процес отримання рішення про суму іпотеки до кількох кліків і зробили технологічно складну послугу непомітною для користувача», — зазначив Віце-прем'єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відеоінструкція: https://youtu.be/0shFB84CT-I

Щоб подати заявку на участь у програмі:

авторизуйтеся в застосунку Дія:

в меню Послуги виберіть єОселя і натисніть Почати;

виберіть пільгову категорію, до якої ви належите;

вкажіть інформацію в заявці (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

далі вкажіть дані про житло, яке хочете придбати;

оберіть зі списку один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд для отримання попереднього рішення по сумі можливого кредиту;

відправте заяву.

Це все. Заяву опрацюють протягом 24 годин. Після цього ви отримаєте сповіщення від обраного банку чи банків про попереднє рішення видачі кредиту.

Наразі послуга єОселя доступна тільки для окремих категорій громадян.

На першому етапі до програми єОселя залучені п’ять банків – Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank. Далі банки-учасники додаватимуться.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ «Укрфінжитло».