Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Рейди-перевірки ринків та магазиніву Черкасах, які недавно провели інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області за участі поліції і муніципальної інспекції, виявили чимало порушень карантинних вимог. Приміром, продавці й відвідувачі ринку, що неподалік залізничного вокзалу, засобами індивідуального захисту користуються вряди-годи.
Із десятка перевірених закладів та підприємств, кудизавітали інспектори, близько половини торговельників нехтували карантинними вимогами. Проте протоколів контролери намагалися не складати, принаймні, якщо виявляли перше порушення. Адже й попередження в присутності авторитетної комісії також справляє чималий виховний вплив.
Як стверджує начальниця відділу державного нагляду за додержанням санітарного законодавства міського управління ГУ Держпродспоживслужби в області Ольга Савенко, підстав для послаблення обмежувальних заходів поки що немає — рівень захворюваності свідчить: знижувати пильність ніяк не можна, й усіх встановлених вимог карантину слід і надалі суворо додержувати.