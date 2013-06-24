Про залучення цих підрозділів в умовах війни Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини». Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомив Євгеній Єнін, аеропідрозділи залучаються, як для евакуації поранених, так і для доправлення медпрацівників до місць ведення боїв.

«Буквально за останній місяць наші пілоти здійснили понад 600 вильотів. Уже вивезено з поля бою приблизно 150 осіб. Принагідно допомагаємо нашим лікарям якомога швидше дістатися до місць трагедії — місць ракетних обстрілів чи ведення бойових дій», — повідомив Перший заступник Міністра внутрішніх справ.

За його словами, у МВС триває робота над розвитком авіаційного напряму.