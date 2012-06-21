27 липня в Києві Міністерство культури та інформаційної політики, холдинг МХП та Національний музей народної архітектури та побуту України підписали меморандум про співпрацю для відродження музею просто неба в Пирогові. Меморандум закріплює наміри та напрями співпраці з питань культурного, туристичного, наукового, освітнього, інфраструктурного розвитку музею.

Документ передбачає співпрацю у таких напрямах: поліпшення інфраструктури музею, поширення інформації про його розвиток, розроблення спільних програм охорони пам’яток культурної спадщини та розбудови об’єктів музею. Заплановано зробити ремонт вхідної групи музею.

«Головна ідея співпраці — зробити музей більш відвідуваним, сучасним. Місцем, де постійно вируватимуть події, яке варто зберегти для майбутніх поколінь насамперед для усвідомлення власної ідентичності, — сказав після підписання міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. — Для цього держава і приватний бізнес мають об’єднувати зусилля і вкладати кошти. Радо підтримую державно-приватне партнерство. Завдяки співпраці із приватними інвесторами й меценатами можна здолати виклик, який стоїть перед нами, адже 80% історичних, архітектурних пам’яток потребують реставрації. Маємо позитивний приклад на Хортиці. На черзі Пирогів».

«Сьогодні важливий день для відродження нашого музею. Завдяки спільній підтримці він зможе втілити в життя амбітні плани свого подальшого розвитку, які дадуть змогу перетворити його на туристський магніт України», — наголосила директорка музею народної архітектури і побуту Оксана Повякель.

ДОВІДКА «УК»

Національний музей народної архітектури та побуту України — архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів країни: Полісся, Слобожанщини та Полтавщини, Карпат, Наддніпрянщини, Поділля та Півдня. На території музею встановлено майже 300 пам’яток народного будівництва XVI—XX сторіч.

Традиційні житлові й господарські комплекси — хати, комори, криниці та інші атрибути давнього українського села. Фонди музею налічують майже 100 тисяч найрізноманітніших експонатів: одяг, тканина, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслів, столярів, ковалів, народний живопис та розпис, музичні інструменти, дитячі іграшки тощо.

Відділ регіональних проєктів

та кормережі«Урядового кур’єра»