На літніх Паралімпійських іграх у Токіо завершився другий день змагань.

В активі України у четвер «срібло» плавчині Єлизавети Мерешко та три четверті місця. Загалом у Токіо наша команда має 9 медалей - 1 золоту, 6 срібних та 2 бронзові, передає Укрінформ.

Лідирує за нагородами команда Китаю - 23 медалі (8, 5, 10), другими йдуть паралімпійці Великої Британії - 16 (6,7,3). Збірна України поки 9-та.

Як повідомлялося, національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти із 22-х видів спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках.

Додамо, що на Паралімпіаді 2016 року у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) збірна України виграла 117 нагород (41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових). У неофіційному командному заліку наша команда посіла третє місце.