У Ванкувері сильна злива залила автомобільні дороги й залізничні колії. Тисячі людей були змушені залишити домівки через загрозу повені. Одна особа загинула внаслідок зсуву дорожнього покриття, щонайменше двох вважають зниклими безвісти. Канадські ЗМІ пишуть, що такі бурі трапляються раз на століття.

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Майк Фарнворт заявив, що не має сумніву із приводу того, що такі масштабні зливи — наслідок глобальної зміни клімату. За даними метео-рологів, у провінції Британська Колумбія, до якої належить Ванкувер, за 24 години випала середньомісячна кількість опадів, що й призвело до небаченої повені. Через це влада евакуювала все містечко Мерріт за 250 кілометрів від Ванкувера, в якому 7 тисяч жителів. Наступного дня після зливи там випав сніг. На кадрах, поширених у соцмережах, було видно, як напівзатоплені авто плавають у воді, яку подекуди вкриває тонкий лід. Влада направила екіпажі вертольотів до гірського містечка Агасіс, щоб урятувати 300 людей, які опинилися у пастці на затопленій водою трасі.

І хоч на сьогодні зливи у провінції припинилися, чимало селищ і містечок залишаються затопленими, а рівень води там становить ризик для життя. Значну частину Трансканадської траси, що з’єднує Ванкувер з рештою країни, теж затоплено. Повінь повністю зруйнувала цілі ділянки шосе, яке з’єднує Ванкувер із внутрішніми районами провінції.

Особливо непокоїть, що цього літа саме Британська Колумбія потерпала від аномальної спеки. Вона забрала життя понад 500 людей і спричинила лісові пожежі, що знищили кілька населених пунктів.