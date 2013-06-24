У Парижі відбувся Форум з економічної стійкості та відбудови України, одним із спікерів на якому виступила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Форуму передувала Конференція «Солідарні з українським народом», яку відкрив Президент Французької Республіки. Емманюель Макрон оголосив, зокрема, про всебічну підтримку України та додаткову допомогу нашій державі у зв’язку з ударами рф по енергоструктурі.

Президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу на Конференції акцентував на конкретній допомозі, якої потребує Україна. Зокрема, як зазначив голова держави, країна потребує обладнання для відновлення зруйнованої енергосистеми, постачання Європейським союзом електроенергії (потреби України в імпорті – до двох гігават). Також Україні потрібно близько 2 мільярдів кубометрів газу.

Президент України також ініціював створення механізму координації зусиль та реакції на виклики, пов’язані з ударами держави-агресора по енергоструктурі.

Під час виступу на відкритті Форуму зі стійкості та відбудови Президент України відзначив роль Франції у долученні до відбудови нашої держави (Франція взяла на себе шефство над відбудовою Чернігівської області). Голова держави також закликав долучитись до благодійної допомоги в сфері освіти, медицини, допомоги літнім людям, переселенцям. Зокрема до проектів, представлених в Парижі Фундацією Олени Зеленської.

Третім важливим напрямком, окресленим Президентом України, є участь в розбудові економіки. Як зазначив Володимир Зеленський, на інвестиції чекають аграрна сфера, енергетика, машинобудування, оборонна промисловість, транспорт, будівництво, ІТ і багато інших галузей, що мають значний потенціал зростання.

«Перший віце-премʼєр-міністр Юлія Свириденко та представник Офісу Президента Ростислав Шурма презентують конкретні напрями можливої співпраці. Що скоріше й результативніше ми обʼєднаємо міць України та Франції, то більше виграємо від цього й то надійнішим буде мир, який, я впевнений, ми зможемо повернути і нашій країні, і всій Європі», - зазначив Володимир Зеленський.

Виступаючи на Форумі, Перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко підкреслила, що підтримка України сьогодні – це інвестиція в мирне майбутнє всього європейського континенту.

В рамках Форуму Міністр економіки взяла участь у панелі з представниками міжнародних фінансових організацій (МФО) - Президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, Генеральним директором Казначейства Франції Емманюелем Муленом, Президентом Європейського інвестиційного банка Вернером Хойєром. Це є дуже символічним, бо саме співпраця з МФО здатна забезпечити оперативним капіталом український приватний сектор, яким традиційно опікується Мінекономіки.

«Вже сьогодні відомо про намір IFC залучити 2 млрд доларів для приватного сектору в Україні. А ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку. - ред.) готує програму на 3 млрд доларів. Європейський інвестиційний банк теж заявив про готовність долучатися до запуску кредитних програм для приватного сектору України. Тому надзвичайно важливим було синхронізувати позиції і запевнити, що Мінекономіки залишається єдиним вікном входу для цих організацій, і вони отримають від нас максимальну підтримку, інвестуючи у відбудову України. Після війни ми очікуємо на значний приплив капіталу в економіку», - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, надання Україні військової, фінансової, гуманітарної допомоги, а також введення економічних санкцій проти рф є надзвичайно важливими для нашої країни.

Водночас не менш важливою є співпраця за іншими напрямками, зокрема в підтримці нашої держави на шляху євроінтеграції. Зокрема, як зазначила Юлія Свириденко, триває підготовка до офіційного початку переговорів про набуття повноправного членства України в ЄС.

«Йдеться про послідовну реалізацію потенціалу Угоди про асоціацію, промисловий безвіз, митний безвіз. Також ми проводимо ретельну перевірку та підготовку до переговорів по окремих секторах, зокрема: «Вільний рух товарів», «Продовольча безпека», «Митний союз». Вважаємо, що такий підхід дозволить зберегти політичну динаміку та посилити практичну інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Будемо вдячні Франції за підтримку стосовно якнайшвидшого запуску процесу передвступних перемовин», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України.

Довідково

Під час роботи української делегації в Парижі під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля була проведена низка зустрічей та підписані важливі угоди. Зокрема:

Договір гарантії з ЄБРР про залучення 300 млн євро кредиту для «Укренерго» на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

Угода з урядом Франції щодо постачання рейок для «Укрзалізниці» виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євро.

Довгострокова Дорожня карта між урядом України та урядом Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України.

Меморандум про постачання мостів для потреб «Укравтодору» на суму близько 25 млн євро.