Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині орієнтовно через 10 днів погодять кандидатів на посади голів райдержадміністрацій, які вже затверджені на обласному рівні. За словами голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова, він погодив 95% кандидатів. Їх прізвища не оголошували тому, що спершу повинні пройти певні процедури в Офісі Президента України.
Більшість чинних очільників районів Полтавщини призначались ще у часи президентства Петра Порошенка. Виняток із правила – звільнення голів Новосанжарської та Глобинської РДА.
Полтавці дуже сподіваються на те, що новопризначені голови райдержадміністрацій будуть готові взяти на себе відповідальність за реалізацію наданих Законом України «про місцеві державні адміністрації» повноважень.