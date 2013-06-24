Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у 7-й щорічній глобальній конференції з енергоефективності, організованої Міжнародним енергетичним агентством спільно з Міністерством клімату, енергетики та комунальних послуг Данії. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході також взяли участь Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол, Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Дан Йоргенсен, урядовці багатьох держав світу та представники бізнесу.

«Війна змушує світ переосмислити спосіб виробництва та використання енергії. Нам потрібні більш надійні джерела енергії та розумніші підходи до її споживання. Коли я говорю «більш надійні», я маю на увазі не тільки вільні від російського викопного палива, але й стійкі, безвуглецеві та екологічно чисті», - наголосив Герман Галущенко.

Він підкреслив, що український енергетичний мікс на 70% складається з чистої енергії, яку виробляють атомна генерація та відновлювані джерела енергії.

«З 2011 по 2021 рік частка відновлюваних джерел енергії в Україні зросла з 4% до майже 14%», — зазначив Міністр. Україна також має значний потенціал для виробництва водню, зокрема, зеленого, та біометану. Водночас Україна досягла великих успіхів з впровадження енергоощадних технологій, зокрема, розпочався перехід до сучасних європейських практик у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту, еко-дизайну, розробляються державні програми, що сприяють зменшенню споживання енергії

«Російська агресія продемонструвала, що енергоефективність – це не лише питання захисту клімату чи економії домогосподарств. Це також питання енергетичної незалежності, ключової складової енергетичної безпеки держави та сталого інноваційного розвитку», - наголосив Міністр.

«Війна, яку росія веде проти України, пошкодила і зруйнувала нашу енергетичну інфраструктуру. Ми маємо її відбудувати. Це потребуватиме величезних зусиль і вкладень. Водночас це стане можливістю переформувати українську енергетику відповідно до цілей XXI століття в рамках Європейської зеленої угоди. Післявоєнна відбудована Україна має бути взірцем енергоефективності, успішним прикладом зеленого переходу», — підсумував Герман Галущенко.