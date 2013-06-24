Платформу UNITED24 уже пожертвували понад 510 млн грн на безпілотники.

️Вже є чергова домовленість про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice, які невдовзі служитимуть нашим військовим на передовій. Ці дрони мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані.

Водночас тривають перемовини щодо подальших закупівель безпілотників із виробниками з різних країн світу.

Нагадаємо, на сайті https://u24.gov.ua/uk/dronation кожен може: