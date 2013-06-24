Мандрівникам, які провели в Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік, де виявлено коронавірус штаму «Омікрон», понад сім днів упродовж останніх 14 днів слід пройти 14-денну самоізоляцію після повернення додому. Надалі перелік країн може бути розширено. Про це йшлося під час селекторної наради у Президента.

Українці, які перебувають на території цих країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання. Рекомендовано стежити за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку з можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів. Міністерство закордонних справ рекомендує співгромадянам утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Наші громадяни можуть звернутися по допомогу на «гарячу лінію» вітчизняного МЗС: +38-044-238-16-57. Електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.