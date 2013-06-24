Військові Південної Кореї розглядають можливість придбання ізраїльської системи виявлення безпілотників для відстеження невеликих північнокорейських дронів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Yonhap.

Раніше оборонне відомство Південної Кореї зазнало жорсткої критики за нездатність протистояти проникненню п'яти північнокорейських безпілотниківу свій повітряний простір наприкінці грудня. Стало відомо, що один із них вторгся в безпольотну зону поблизу президентської резиденції в центральному районі Сеула.

За даними джерел, військові розглядають можливість якнайшвидшого придбання системи Sky Spotter. Створена компанією Rafael Advanced Defense Systems, вона призначена для раннього виявлення та відстеження таких повітряних об'єктів, як безпілотники, повітряні кулі та повітряні змії, що використовуються для терористичних атак.