Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Російський трубопровід «Північний потік-2» повинен стати доповненням до існуючого транзиту газу через Україну, а не замінювати його повністю. Про це в четвер, 15 липня, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з американським президентом Джо Байденом у Вашингтоні.

За словами політика, при будь-якому іншому розвитку подій може виникнути велика напруженість. Вона зазначила, що у Євросоюзу є багато інструментів для реакції в разі, якщо транзит газу через Україну буде зупинений.

Меркель також повідомила, що Сполучені Штати і Німеччина розходяться в думках з питання «Північного потоку-2», проте обидві держави вважають важливим зберегти транзит. Зараз країни ведуть переговори про те, як цього домогтися. Канцлер підкреслила, що ФРН і ЄС доклали багато зусиль для укладення договору про транспортування газу через українську територію.

Крім того, США і Німеччина мають намір запустити партнерство з енергетики для допомоги Україні. Також американський лідер Джо Байден заявив, що обидві країни будуть захищати суверенітет України і підтримувати її трансатлантичні сподівання.