У центрі містечка Березне на Рівненщині на майдані Незалежності тепер є символ незламності українського духу — знаменитий керамічний півник із Бородянки. Той, який дивом уцілів на одному з балконів після жахливих бомбардувань і якого символічно подарували прем’єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону.

А вже невдовзі в поліському містечку з’явився такий самий двометровий півник. Його виготовив скульптор з Харкова Олександр Сердюк. До гостинного й затишного Березного він змушений був утекти від обстрілів, проте не зміг сидіти склавши руки. Ось і створив таку символічну красу, щоб додати оптимізму березнівцям та гостям містечка.

Голова Березнівської територіальної громади Руслан Пилипчук підтримав ідею, а рішення встановити скульптуру в центрі Березного з’явилось одразу.

«Тепер усі ми залюбки фотографуємося біля півника. І гості міста також. Отака в нас з’явилася нова туристська локація. Для мене це ще й символ сонця, бо саме півень голосно сповіщає нас про новий день, про те, що сходить сонце. Так і буде: пітьма разом із росією піде в небуття, а Україна розквітне в сонячних променях. Принаймні тут, у тилу, робимо для цього все», — щиро каже жителька Березного Катерина Чухрай.

Півник на вигляд такий самий, як і той, що на балконі в Бородянці, — трохи обгорілий і не новий. Але днями його полакують, і він заблищить. До речі, в соцмережах користувачі розміщують фотознімки схожих півників. Приміром, рівненська журналістка Людмила Мошняга пише: «Борис Джонсон запитав, навіщо цей півник — на вино чи воду. Кому для чого. У мене в ньому зараз березовий сік. А купила цей витвір майстрів Васильківського майолікового заводу років із сорок тому під час відрядження до Києва. Був тоді на Хрещатику знаменитий магазин посуду «Фарфор, фаянс». Там і купила. Після подій навколо бородянського півника дуже пишаюся тим, що в мене є його братик. Приємно жити в одному домі із символом стійкості українського народу».

До речі, Березнівська територіальна громада вже прийняла понад 2 тисячі вимушено переміщених осіб із гарячих точок України.