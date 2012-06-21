Юні дослідники Луганщини отримали нагороди Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», яка проходила у Харкові. 216 учнів закладів освіти з 16 областей України взяли в ній участь. Луганщину на заході представляли вихованці обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства Георгій Ліпартія з роботою «Відродження традицій виготовлення народної ляльки» та Ілля Карачев з роботою «Сучасний погляд на формування етнічної структури Луганщини». За підсумками було відзначено найкращих, серед них юні луганчани. Дослідників нагородили грамотами філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
для «Урядового кур’єра»