У видавництві «Друкарський двір» побачив світ цікавий пізнавальний збірник «Слов’янщина. Час, події, люди», до якого увійшли публіцистика, краєзнавчі дослідження, архівні документи, світлини, що розповідають про історичне минуле та сьогодення району. Укладач своєрідного літопису цієї території Донеччини член НСЖУ Василь Чорнобровий зібрав під обкладинкою чимало подій і фактів з величезної історичної та культурної спадщини Слов’янського району. Приміром, чого варті історичні розвідки про найперших солеварів у цих місцях чи ченців, які вперше з’явилися на Торських озерах і заснували Святогірський монастир після взяття Києва монголо-татарами у 1240 році.
Безперечно, зацікавлять читачів матеріали полеміки багатьох дослідників, які вже більш як два століття з’ясовують точне місце битви князя Новгород-Сіверського Ігоря Святославовича з половцями, що у 1185 році відбулася в тутешніх місцях. Чимало архівних документів зібрано про минулі епохи та відомих людей, життя і діяльність яких пов’язано зі Слов’янщиною: Михайло Петренко, Іван Манжура, Григорій Данилевський чи актор Леонід Биков.
«Хто ми? Звідки? Відповіді на ці питання шукаємо повсякчас. Можливо, не варто так стрімко рватися вперед, намагаючись зазирнути за обрій? Може, слід зупинитися і сісти на узбіччі? Випити склянку свіжої прохолодної води з придорожньої кринички, вдихнути запах полину та чебрецю, нахилити гілку дикої яблуньки і зірвати кисличку. І озирнутися на пройдений шлях», — міркує упорядник видання Василь Чорнобровий. Підготовка книжки до друку — така спроба. Приємно, що до написання літопису Слов’янського району причетні й власкори «Урядового кур’єра» у Донецькій та Сумській областях, публікації яких про відомих людей та минуле краю у нашій газеті використано в цьому пізнавальному виданні.