4 липня 2022 року під час Міжнародної конференції в Лугано (Швейцарія) Прем'єр-міністр Денис Шмигаль презентував План відновлення України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«План містить окремий розділ щодо відновлення сфери освіти і науки. Над запропонованими проєктами та заходами спільно працювали представники МОН, Офісу Президента, Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, понад 170 українських, а також близько 80 іноземних експертів і партнерів», – зазначив Сергій Шкарлет.

За його словами, у відбудовчий період планується продовження розпочатих реформ, спрямованих на розвиток і посилення людського потенціалу країни (продовження реформи НУШ, розбудова мережі сучасних закладів освіти, реалізація стратегії розвитку вищої освіти, підготовка кваліфікованих фахівців тощо).

Крім того, особливу увагу буде приділено створенню необхідних умов для інноваторів і науковців, що сприятиме розвитку інноваційної економіки країни.

«Завдяки підтримці ЄС на політичному, експертному та інституційному рівні, маємо можливість отримати допомогу як для забезпечення стійкості українських освіти та науки під час війни, так і відбудови в повоєнний період», – повідомив Сергій Шкарлет.

План відновлення враховує досвід європейських країн, а також пропонує використання принципів, підходів, інструментарію та практик Європейського Союзу.

Наступний етап – кропітка робота з узгодження ідей і коригування завдань Плану. Кожен охочий може долучатися до його доопрацювання.